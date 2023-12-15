В России до конца 2024 года модернизируют треть центров занятости

Обновление коснется 780 кадровых центров, отметили в Минтруде

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более трети центров занятости населения в РФ будут модернизированы до конца 2024 года, обновление коснется 780 кадровых центров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ по итогам рабочей встречи с руководителями региональных органов власти в сфере занятости.

"В следующем году к проекту подключатся еще 12 регионов. К концу 2024 года у нас будет работать 780 новых кадровых центров, это 34% от общего числа центров занятости", - говорится в сообщении.

Во время заседания прошло торжественное онлайн-открытие модернизированных центров занятости в пяти регионах - во Владимирской, Костромской, Мурманской, Калужской областях и Республике Тыва (где полностью завершилась модернизация сети).

"Обновление центров занятости проходит в рамках нацпроекта "Демография" <...>. Совсем недавно, в середине ноября, мы открывали сотый с начала года обновленный центр занятости. А уже сейчас это количество возросло до 235. Всего с начала реализации нацпроекта <...> в нашей стране открылись свыше 400 новых кадровых центров в 73 субъектах", - цитируют в сообщении главу Минтруда России Антона Котякова.

Он добавил, что благодаря национальному проекту "Демография" 17,5 тыс. сотрудников службы занятости получили новые компетенции. По его словам, обучение продолжится в 2024 году и охватит всех специалистов, которые работают с клиентами службы занятости.

Также министр затронул вопросы прогнозирования потребности рынка труда, сейчас совместно с экспертным сообществом дорабатывается методология прогноза, а также проводится анализ региональных методических подходов. "Первый прогноз потребности на период до 2030 года будет представлен в будущем году. Кадровая безопасность рынка труда во многом будет зависеть от грамотного регионального прогноза. Важно выстроить взаимодействие с работодателями и учебными заведениями, а служба занятости должна стать единой точкой сборки", - отметил глава Минтруда.