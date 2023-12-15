Путин считает, что железнодорожников можно назвать "железными людьми"

Президент России считает, что им подходит это качество

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на IV съезде железнодорожников, обратил внимание, что работников РЖД можно считать железными людьми, поскольку им подходит это качество.

Председатель Российского профсоюза железнодорожников Сергей Черногаев рассказал главе государства о том, что РЖД запускает программу для детей железнодорожников "Страна железных дорог", которая направлена на профориентацию подрастающего поколения.

"Когда он сказал "Страна железных дорог", так захотелось поправить: "Страна железных людей", потому что железнодорожники соответствуют этому качеству", - прокомментировал Путин.