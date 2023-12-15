Путин наградил коллектив РЖД почетным знаком за успехи в труде

Эту госнаграду присуждают за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил коллектив Российских железных дорог (РЖД) почетным знаком "За успехи в труде".

Эту госнаграду присуждают за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством. На торжественной церемонии Путин передал почетный знак руководителю РЖД Олегу Белозерову.

Глава государства вручил и еще несколько наград - их удостоены уже конкретные железнодорожники, в том числе машинисты, ремонтники и осмотрщики вагонов, начальники станций и участков. Так, троим из них присудили орден Дружбы, еще четверым - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Два человека получили почетное звание "Заслуженный работник транспорта РФ".