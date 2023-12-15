Свердловская область и Югра направили для детей в Макеевке 30 тыс. новогодних подарков

Первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова и председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова и председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Груз отправили из Екатеринбурга тремя фурами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра отправили для детей в Макеевке Донецкой Народной Республики 30 тыс. новогодних подарков. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

"Мы сегодня отправляем 30 тыс. подарков для детей Макеевки: 15 тыс. - от Свердловской области и столько же - от ХМАО. Каждый ребенок Макеевки получит сладкий новогодний подарок от жителей нашего региона", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину. Груз отправили из Екатеринбурга тремя фурами при содействии основателя компании "Сима-ленд" Андрея Симановского.

Бабушкина добавила, что в Свердловской области всех детей участников специальной военной операции пригласят на новогодние представления, проводимые в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" и в муниципалитетах региона.

В пресс-службе отметили, что всего силами Свердловской области в Донецкую и Луганскую народные республики, в Вооруженные силы России, мобилизованным гражданам, а также вынужденным переселенцам направлено более 5,5 тыс. тонн помощи, собрали и направили 1,9 млрд рублей.

Макеевка в мае 2022 года заключила соглашение о сотрудничестве с Югрой, а в начале июня того же года - со Свердловской областью. Два региона Уральского федерального округа помогают территории в восстановлении инфраструктуры.