Путина пригласили на празднование 50-летия БАМа

Оно состоится 8 июля 2024 года в Приамурье

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Начальник эксплуатационного локомотивного депо Тынды Сергей Утюгов пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которое состоится 8 июля 2024 года в Приамурье.

"От лица своих земляков, строителей и ветеранов БАМа хочу пригласить вас на юбилей, на 50-летие БАМа, которое состоится 8 июля 2024 года", - сказал Утюгов, обращаясь к главе государства на Железнодорожном съезде.

Путин отметил, что юбилей магистрали - это "большое событие в жизни страны". "Не только для бамовцев - для всей страны, это очевидно. И мы должны это отметить достойно, вспомнить ветеранов, еще раз сказать им слова благодарности, достойно провести мероприятия. Мы так и сделаем", - сказал он.

БАМ проходит по территории Амурской и Иркутской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 8 июля 1974 года вышло постановление правительства СССР № 561 "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", что считается датой рождения дороги. В 2024 году будет отмечаться 50-летие БАМа.