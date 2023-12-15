В России за 30 лет уровень заболеваемости сальмонеллезом сократился почти в пять раз

При этом отмечается увеличение очагов заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости сальмонеллезом в России сократился в 4,7 раза за последние 30 лет наблюдений. Однако отмечается увеличение очагов заболевания, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам коллегии по вопросам надзора и профилактики сальмонеллеза.

"Многолетние наблюдения за распространением заболевания в нашей стране показали устойчивое снижение уровня данного заболеваемости - в 4,7 раза за 30 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости, наблюдается укрупнение очагов и рост количества пострадавших граждан, в том числе и детей. "Так, по предварительным данным, за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 36 крупных очагов сальмонеллеза. По результатам проводимых расследований при работе в очагах инфекций выясняется, что причинами их возникновения стали грубые нарушения обязательных требований при оказании услуг общественного питания", - добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также выразили обеспокоенность ненадлежащим вниманием со стороны предпринимателей к выполнению технологических и санитарно-эпидемиологических требований на фоне снижения контроля за их деятельностью.

"В ходе коллегии заявлена необходимость подготовки квалифицированных кадров для лабораторных исследований и повышения квалификации ветеринарных специалистов, а также разработки новых отечественных диагностических препаратов с высокой чувствительностью", - отмечается в сообщении. Кроме того, необходимо уделять особое внимание установлению причинно-следственных связей, инициации контрольных мероприятий на животноводческих хозяйствах и перерабатывающих комплексах, добавили в пресс-службе ведомства.

По итогам коллегии глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила необходимость принятия комплексного плана профилактики сальмонеллеза в РФ при оперативном взаимодействии с органами ветеринарного надзора.