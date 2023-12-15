Минздрав готовит повышение подъемных по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами готовит увеличение размера подъемных по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Минздрав вместе с заинтересованными ведомствами готовит изменения о повышении размера единовременных выплат для врачей и фельдшеров - участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, до 2 [млн] и 1 млн рублей соответственно", - сказал он.

Кузнецов добавил, что такая поддержка повлияет на привлечение медработников в новые регионы, сокращение дефицита кадров, рост доступности и качества медицинской помощи для граждан.

Ранее повысить эти выплаты медицинским работникам в новых регионах предложил на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин.