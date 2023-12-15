Ожидание водителей фур на границе Литвы с Белоруссией выросло до шести суток

На четырех действующих КПП для автомобильного транспорта скопилось 1 760 большегрузов

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Более 1 700 фур стоят в ожидании на границе Литвы и Белоруссии, на некоторых переходах водителям придется ждать пропуска шесть суток. Об этом сообщается на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) Литвы, где информация размещается в режиме реального времени.

По состоянию на 15:00 (16:00 мск), на четырех действующих КПП для автомобильного транспорта скопилось 1 760 большегрузов. Время пропуска варьируется от 54 до 142 часов.

Самая большая очередь образовалась на наиболее востребованном КПП в населенном пункте Медининкай (минское направление), где в 142-часовом ожидании простаивают 710 грузовиков. Меньше всего машин (260 фур) стоит на КПП в Райгардасе (направление на Гродно), но и им придется ждать 54 часа.

В выходные максимальное ожидание на КПП составляло 110 часов. Обычно с началом рабочей недели очередь сокращается, но на этот раз такого не произошло. Во вторник самое длительное ожидание составляло 128 часов. Такие очереди фур на въезде из Литвы в Белоруссию являются максимумом 2023 года.