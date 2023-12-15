15 декабря, 13:21,
обновлено 15 декабря, 13:29

Посольство РФ взаимодействует с финскими властями по защите интересов россиянина Тордена

Российские дипломаты также находятся в контакте с адвокатами задержанного

ХЕЛЬСИНКИ, 15 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты в Финляндии находятся в контакте с адвокатами задержанного россиянина Воислава Тордена и взаимодействуют с финскими властями.

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Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Финляндии.

"Посольство находится в постоянном контакте с адвокатами В. Тордена, в рамках своей компетенции взаимодействует с финскими правоохранительными органами. Продолжаем работу по защите прав и законных интересов задержанного в Финляндии гражданина России", - отметили дипломаты. 

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