На Ставрополье число случаев кори за месяц увеличилось на 23%

Всего в регионе выявили 287 пациентов с таким диагнозом

СТАВРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Медики зарегистрировали на Ставрополье 287 случаев кори с начала подъема заболеваемости, сообщил замминистра здравоохранения края Денис Штанев. Таким образом за месяц число заболевших увеличилось на 23%.

"Распространение заболевания не носит взрывного характера. Тем не менее, с каждым месяцем мы наблюдаем прирост новых случаев заболевания. За весь период с марта 2023 года мы зарегистрировали 287 случаев кори на территории Ставропольского края", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале краевого Минздрава.

Ранее в краевом управлении Роспотребнадзора журналистам сообщали, что на середину ноября 2023 года число случаев кори в регионе составляло 233. По информации Минздрава региона, по каждому из случаев проводятся эпидемиологические расследования, выявили почти 8 тыс. контактных лиц. Около 1 тыс. из них требовалась оперативная иммунизация. "Порядка 20% отказываются от проведения такой экстренной иммунизации, даже понимая, что они находятся в зоне риска", - отметил Штанев.

За счет краевого бюджета на Ставрополье закупили дополнительно 10 тыс. доз вакцины для иммунизации людей после их контакта с заразившимися корью. В регионе также ожидают поступления новых партий многокомпонентной вакцины для плановой иммунизации. В предыдущие два года на Ставрополье случаев кори не регистрировалось. Как сообщали ранее в Минздраве региона, первый случай кори в 2023 году зарегистрировали в марте у прибывшей на отдых туристки.