Путин рассказал о чувстве уверенности в завтрашнем дне

Глава государства также поблагодарил железнодорожников и всех, кто был награжден государственными наградами, за их работу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Открытие новых инфраструктурных объектов создает ощущение уверенности в завтрашнем дне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на IV Железнодорожном съезде.

"Когда вот смотришь, что поезда пошли по туннелю, по мосту, какое-то чувство надеги возникает: страна живет, развивается, добивается результатов, успехов. И, как говорили еще в советские времена, возникает ощущение уверенности в завтрашнем дне", - указал глава государства.

Он обратил внимание на то, что для него и для работников железнодорожного транспорта открытие двух важных объектов в европейской и восточной частях России - это может быть "одно из текущих мероприятий". "Но для людей, которые смотрят все-таки со стороны, это производит впечатление. Какое? Первое, безусловно, - это чувство благодарности тем людям, которые в таких условиях добиваются таких ярких, - несмотря на то, что сейчас полярная ночь в Мурманске и уже темно давно на Дальнем Востоке, - но все таки ярких по своему содержанию и значимости результатов", - пояснил Путин.

Глава государства не стал возвращаться к стратегическому значению железнодорожной отрасли, поскольку "все в России понимают эту значимость".

Путин поблагодарил железнодорожников и всех, кто был награжден государственными наградами, за их работу. "Это всегда только символ, символ внимания страны к железнодорожной отрасли и благодарности за результаты вашей работы. Спасибо большое", - подытожил президент.