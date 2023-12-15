В центре Тбилиси проходит праздник по случаю предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС

На центральной площади столицы собрались несколько тысяч человек

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Праздничный митинг проходит на площади Свободы в центре Тбилиси по случаю предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Кадры концерта транслируют в прямом эфире местные телеканалы.

На центральной площади столицы собрались несколько тысяч человек, автомобильное движение на прилегающих улицах перекрыто. С возведенной на площади сцены готовятся обратиться к населению представители власти, в том числе руководство правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". В митинге участвуют и представители оппозиционных партий. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также планирует посетить площадь Свободы.

После митинга, в 20:00 по местному времени (19:00 мск), перед зданием парламента, расположенного рядом с площадью Свободы, будет зажжена главная новогодняя елка страны.

По итогам первого дня саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе 14-15 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.