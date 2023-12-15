В Подмосковье в 2023 году заработали более 10 проектов с искусственным интеллектом

В частности, в этом году в регионе на базе искусственного интеллекта начал функционировать голосовой помощник заполнения медкарт

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 30 проектов с искусственным интеллектом применяются в Московской области, из них более трети были внедрены в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Всего в Подмосковье реализовано уже 27 ИИ-проектов. Из них 11 - в этом году. Еще семь находятся в стадии активной разработки. А в 2024-м планируют запустить три новых сервиса", - говорится в сообщении.

Так, к примеру, в этом году в регионе на базе искусственного интеллекта начал функционировать голосовой помощник заполнения медкарт. Также с этого года нейросеть с помощью анализа данных с камер стала выявлять места несанкционированной торговли.

В перспективе жителям Подмосковья будет доступен виртуальный помощник "Женя", который сможет проконсультировать по вопросам сферы ЖКХ. Еще среди планов региональных властей - запуск системы умного планирования вывоза мусора и контроль очередей на остановках общественного транспорта.

"Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача - сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу. В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на прием. Она ежедневно принимает 25 тыс. звонков, заменяя труд более 300 операторов. В Минздраве ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты. Еще один пример - экология, строительные отходы. ИИ сам проверяет все грузовики - есть ли в кузове строительный мусор, имеется ли электронный талон", - привели в материале слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе подчеркнули, что согласно результатам первого исследования "Индекс интеллектуальной зрелости" регионов, которое было проведено по поручению президента РФ, Подмосковье является лидером в стране по применению искусственного интеллекта.