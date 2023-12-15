В Орехово-Зуеве открылся региональный сосудистый центр

Центр включает в себя отделения рентгенохирургических методов лечения, кардиологическое, неврологическое, а также палату интенсивной терапии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Региональный сосудистый центр заработал на базе Орехово-Зуевской городской больницы, в нем будут оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сосудистой патологией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье продолжаем развивать сеть региональных сосудистых центров. Сегодня открыли новый в Орехово-Зуеве, что имеет огромное значение для жителей восточной части Подмосковья. Все знают, что при сосудистой катастрофе важно уложиться в правило "золотого часа", когда бригада скорой помощи оперативно доставит пациента в больницу, где его уже ждет бригада врачей и необходимое медицинское оборудование", - привели в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что в центре будет оказываться медицинская помощь пациентам с острой сосудистой патологией - инфарктом миокарда и инсультом. Это позволит сделать экстренную медицинскую помощь доступнее для жителей с сосудистыми катастрофами не только из Орехово-Зуевского округа, но и из соседних муниципалитетов.

В региональном Минздраве рассказали, что центр включает в себя отделения рентгенохирургических методов лечения, кардиологическое, неврологическое, а также палату интенсивной терапии. Сформирован штат медицинских специалистов - для работы в РСЦ были дополнительно привлечены девять новых врачей, в том числе рентгеноваскулярные хирурги, неврологи и кардиологи.

Подчеркивается, что благодаря развитой сети, состоящей из 17 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты в Подмосковье снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.