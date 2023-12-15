Проект "Взлетная полоса для молодых профессионалов" за три года обучил 15 тыс. студентов

Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Иван Куликов отметил, что реализация проекта позволит ускорить социально-экономическое развитие в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, которые присоединились к нему в 2023 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Проект "Взлетная полоса для молодых профессионалов", который Институт экономики знаний запустил три года назад при поддержке Фонда президентских грантов, позволил обучиться проектной деятельности в сфере промышленности 15 тыс. студентов. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор института Юлия Артамонова.

"В настоящий момент уже 15 тыс. студентов прошли через этот проект, каждый год прирастает количество регионов, и в этом году таких регионов восемь. Порядка 5 тыс. студентов прошли анкетирование [в 2023 году], 1,5 тыс. студентов прошли все практические мероприятия, и самое главное, что к нам присоединились новые регионы, потому что мы видим, каков промышленный потенциал, каковы возможности этих регионов", - сказала Артамонова в пресс-центре ТАСС.

Как уточнил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Иван Куликов, реализация проекта позволит ускорить социально-экономическое развитие в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, которые присоединились к "Взлетной полосе для молодых профессионалов" с 2023 года.

"Сегодня вся страна - и наше ведомство не исключение - подключена к масштабной работе по укреплению промышленного потенциала новых регионов. Сегодня правительством РФ утверждена программа социально-экономического развития всех четырех субъектов. <...> Цель данной программы - это восстановление и социально-экономическое развитие новых регионов", - сказал Куликов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, который был одним из инициаторов проекта, рассказал, что он был создан для обеспечения кадрами промышленных предприятий. По его словам, в проекте приняли участие четыре крупнейших вуза региона. "Омская область активно подключилась к проекту, так как мы активно реализуем кластерную политику, рассчитываем создать более 10 промышленных кластеров, в том числе межрегиональных. <...> Более 2 тыс. молодых людей проявили интерес к нему, проявили себя на разных этапах. Кроме того, активно включились в проект семь промышленных предприятий. Они приняли участие в качестве экспертов и организовали стажировки, экскурсии на производство", - подчеркнул Хоценко.

Социальный проект "Взлетная полоса для молодых профессионалов" был создан, чтобы дать возможность выпускникам учебных заведений приобрести практические навыки поиска работы, самопрезентации, проектной деятельности и командной работы. Одной из целей проекта также является формирование системы взаимодействия высших учебных заведений и промышленных предприятий.