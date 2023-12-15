Россия при посредничестве Катара передала украинской матери ее двоих детей

Посол Катара высоко оценил роль российского омбудсмена в гуманитарной работе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия при посредничестве катарской стороны передала украинской матери ее двоих детей. Воссоединение семьи украинки Оксаны с сыном и дочерью, которых она не видела около полутора лет, состоялось в посольстве Катара в Москве при участии главы диппредставительства этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Украинка рассказала, что была на заработках в Одессе и не могла забрать детей, находившихся у бабушки с дедушкой. "Спасибо всем странам, которые участвовали в таком процессе. Я больше года ждала этого коридора, чтобы приехать за детьми", - поделилась она историей.

Посол Катара высоко оценил роль российского омбудсмена в гуманитарной работе. "Мы очень благодарны российскому правительству за работу в этой области", - сказал дипломат, подчеркнув, что руководство его страны уделяет огромное внимание обеспечению прав детей.

Львова-Белова отметила важность посредничества Катара в деле воссоединения семей. "Мы имеем возможность оперативно отрабатывать те случаи, [информация] о которых нам поступает, при финансовой поддержке, позволяющей быстро обеспечить логистику, оперативно довезти детей до границы и встретиться им со своими родственниками", - рассказала омбудсмен. По словам уполномоченного при президенте, совместными усилиями уже 12 детей смогли воссоединиться с родителями.