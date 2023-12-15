В ДНР более 20 медиков получили служебное жилье по программе поддержки

Как уточнил и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Гарцев, до конца 2023 еще несколько медиков получат ключи от квартир

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 20 сотрудников медицинских учреждений Донецкой Народной Республики получили служебное жилье. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

"Жилье уже построено. Первые 22 человека уже получили ключи, комиссия прошла, потихонечку заселяются", - сказал Гарцев.

Он уточнил, что до конца месяца еще несколько медиков получат ключи от новых квартир.

Программа поддержки медиков в ДНР действует, в том числе в рамках постановления правительства региона, которое было опубликовано в августе 2023 года. Документ регулирует порядок предоставления жилья для медработников.

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил о необходимости обеспечения медиков служебным жильем, а также предоставления льготной ипотеки, а том числе на вторичное жилье.