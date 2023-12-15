Мишустин вручил премии кабмина в области науки и техники

По словам премьер-министра, целый блок отмеченных научных трудов представляет серьезный вклад в развитие отечественной промышленности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в церемонии вручения премий кабмина в области науки и техники за 2023 год.

В списке лауреатов - 20 коллективов, пять из них - молодых ученых. В 2023 году премиями отмечены разработки в области импортозамещения для разных сфер промышленности, электроэнергетики, создания полимерных материалов, животноводства, медицины, судостроения, экологии, цифровизации производств и других. "Все исследования применимы в самых значимых сферах. Это медицина, двигателе- и машиностроение, создание оборудования, новых материалов в энергетике, в экологии, в строительстве и в сельском хозяйстве", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий.

Премьер сообщил, что целый блок отмеченных научных трудов представляет серьезный вклад в развитие отечественной промышленности. Среди них он назвал современное производство турбинных лопаток и корпусных деталей, освоение уникального оборудования для двигателя ПД-8, разработку комплекса полимерных композиционных материалов для изготовления систем обтекателей двигательных установок ПД-14 и ПД-8, выпуск интегральных микросхем для космических аппаратов и сложной техники, которая используется в экстремальных условиях. Упомянул глава правительства и серийное производство конкурентоспособных и обладающих высокими качественными характеристиками дизельных двигателей межотраслевого применения и для тракторов и для автомобилей, создание и эффективную эксплуатацию установок сухого воздушного охлаждения для энергоблоков большой мощности, внедрение новых способов и оборудования для сварки изделий, а также реализацию цифровых методов контроля и управления качеством продукции предприятий легкой промышленности.

Развитие Северного морского пути

"Особое внимание мы уделяем развитию Северного морского пути - стратегически важного и наиболее короткого маршрута между Европой и Азией. Строится необходимая инфраструктура, расширяется ледокольная группировка с применением современных решений. Некоторые из них отмечены премиями. Это ядерная реакторная установка для универсального атомного ледокола, серийное производство инновационного комплекса крупнотоннажных судов арктического класса для перевозки по СМП сжиженного природного газа. Технологии для возведения в Арктике зданий", - также добавил председатель правительства. Среди лауреатов Мишустин назвал авторов новых методов диагностики и хирургического лечения при патологии аорты и сердца, а также реабилитации пациентов с серьезными нарушениями функций головного мозга, создателей инноваций в животноводстве.

"Безусловно, все это востребованные разработки, которые отвечают интересам экономики и социальной сферы. От всей души хочу поздравить вас. Ваш интеллектуальный труд имеет огромное значение для нашей страны, для всех граждан. Это пример для талантливых молодых ребят, которые только начинают свой путь в науке", - заключил премьер, поблагодарив ученых за их труд.

Размер премии для ученых составляет 2 млн рублей, для молодых ученых (в возрасте до 35 лет) - 1 млн рублей. Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и органов власти.