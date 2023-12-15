Онлайн-СМИ Литвы раскритиковали требование удалять "недозволенные" комментарии

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс считает, что за содержание платформ должны отвечать корпорации, владеющие социальными сетями

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Намерение Сейма (парламента) республики требовать от онлайн-СМИ Литвы удалять комментарии недозволенного содержания является уступкой мировым корпорациям. Об этом заявил председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс.

"Если журналисты и редакторы Литвы должны будут безвозмездно следить за электронным потоком и удалять из социальных сетей комментарии недозволенного содержания к своим публикациям, они начнут работать на зарубежные корпорации за свой счет. Такое регулирование можно будет считать барщиной, оно не согласуется с нормальной логикой", - сказал он журналистам.

По мнению председателя Союза журналистов, за содержание платформ должны отвечать корпорации, владеющие социальными сетями. "За содержание своих порталов в интернете в Литве отвечают редакции. Так должно быть и в более широком формате", - отметил Радзявичюс.

По утверждению замминистра экономики и инноваций Каролиса Жемайтиса, такое регулирование является регламентом ЕС и должно быть перенесено в национальное законодательство.