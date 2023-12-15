В Подольске открыли памятник-бюст Герою России Игорю Сергуну

В торжественной церемонии на Бульваре 65-летия Победы приняли участие председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский, дочери бывшего начальника ГРУ Елена и Ольга, сослуживцы и юнармейцы

ПОДОЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) открыло в Подольске памятник-бюст Герою России, генералу-полковнику Игорю Сергуну. В торжественной церемонии на Бульваре 65-летия Победы приняли участие председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский, дочери бывшего начальника ГРУ Елена и Ольга, сослуживцы и юнармейцы, передает корреспондент ТАСС.

Сергун более 30 лет работал в военной разведке, в 2014 году лично руководил ее действиями по Крыму. С 2015 года осуществлял управление разведывательным обеспечением операции по уничтожению террористических группировок в Сирии. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России (посмертно).

"Родина не забывает людей, которые верно, до последнего дыхания служат Отечеству. Он отдал много сил и труда нашей стране, безопасности каждого из нас. Мы будем помнить подвиг каждого, кто отдал свою жизнь за Россию, как Игорь Дмитриевич Сергун", - сказал Мединский.

Дочь Героя России Ольга со своей стороны поблагодарила Российское военно-историческое общество и всех, кто принял участие в изготовлении и установке бюста ее отцу в его родном городе.

"Сегодняшнее мероприятие является для нас большим событием. О нашем папе будут помнить и знать не только наша семья, близкие, друзья, сослуживцы, а гораздо больше людей. Прошло почти девять лет, как папы нет с нами, и нам его очень не хватает. Игорь Дмитриевич был прекрасным отцом и любящим мужем. Требовательным, строгим, но при этом очень добрым и понимающим", - сказала она.

Памятник Игорю Сергуну был установлен рядом со стелой "Населенный пункт воинской доблести", здесь же был открыт стенд с биографическими сведениями о жизненном пути Героя России. В годы Великой Отечественной войны неподалеку располагался военный аэродром "Кузнечики", с которого отправлялись на боевые задания истребители 177-го авиационного полка.