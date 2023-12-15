Путин: сборная РФ продемонстрировала отличную подготовку на естественно-научной олимпиаде

Глава государства отметил большой и истинно подвижнический труд родителей призеров, наставников, учителей, кто помог участникам добиваться поставленных целей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Марию Торкановскую, Федора Авдеева, Владимира Беленького, Роберта Битлева, Романа Кожевникова и Марию Мягкову с победой на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (физика, химия, биология) и отметил отличную подготовку сборной команды России в упорной и напряженной борьбе. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Королевстве Таиланд. В упорной и напряженной борьбе с сильнейшими соперниками из 55 стран вы продемонстрировали отличную подготовку, глубокое, доскональное знание предметов, незаурядные лидерские качества", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил большой и истинно подвижнический труд родителей призеров, наставников, учителей, кто помог участникам добиваться поставленных целей. Он пожелал победителям новых свершений и всего самого доброго.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года. Традиционно она завершает цикл олимпиад, после которого подводятся итоги участия сборных команд школьников РФ в международных олимпиадах в текущем году. В 2025 году IJSO пройдет в России.