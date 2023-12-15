Пасечник запретил въезд в ЛНР более чем 300 людям, создающим угрозу региону

Они также не смогут зарегистрироваться в республике как индивидуальные предприниматели или создать юрлицо

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запретил въезд в регион более чем 300 людям, которые могут угрожать интересам и безопасности ЛНР и российских военных. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

"Постановляю запретить въезд на территорию Луганской Народной Республики лиц, создающих реальную угрозу интересам и безопасности Луганской Народной Республики, а также препятствия Вооруженным силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям, при выполнении боевых задач", - говорится в указе.

В приложении к документу указаны более 300 граждан, кому запрещен въезд.

Также они не смогут зарегистрироваться в республике как индивидуальные предприниматели, создать юрлицо и имеют другие ограничения.