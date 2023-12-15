Покрытие ЛНР мобильной связью на 100% станет возможным после завершения боевых действий

На сегодняшний день покрытие мобильной связью в республике составляет 72%

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Покрытие мобильной связью в Луганской Народной Республике на 100% станет возможным только после завершения боевых действий в регионе. Об этом журналистам сообщил глава Минцифры ЛНР Андрей Ершов.

"Мы не покроем [мобильной связью] 100%, так как у нас есть территории, где запрещены любые виды связи - это северодонецкая агломерация. Мы не запускаем ни мобильный интернет, ни голосовые сервисы на территории северодонецкой агломерации: Северодонецк, Лисичанск, Сватово, Троицкое под вопросом. Там этого не будет. Когда у нас будет мирное небо над головой - мы будем стремиться к 100% покрытию", - сказал он.

Ершов отметил, что сейчас покрытие мобильной связью в ЛНР составляет 72%.