Мишустин заверил, что кабмин будет делать все для поддержки российской науки

По словам премьер-министра, научные достижения ученых обеспечивают технологический, экономический и финансовый суверенитет страны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российское правительство будет делать все возможное для поддержки отечественной науки и повышения востребованности новых эффективных решений и методов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии вручения премий кабмина в области науки и техники за 2023 год.

"Хочу вас заверить, что мы будем стараться делать все необходимое для поддержки отечественной науки, для того, чтобы самые эффективные решения, способы, методы были востребованы, для того, чтобы поддерживать научные школы, институты, инженерные школы", - сказал премьер, завершая церемонию.

По его словам, научные достижения присутствующих на церемонии ученых обеспечивают технологический, экономический и финансовый суверенитет России.

Премий правительства в 2023 году были удостоены 15 ученых и еще 5 молодых ученых. Наградами были отмечены разработки в области импортозамещения для разных сфер промышленности, электроэнергетики, создания полимерных материалов, животноводства, медицины, судостроения, экологии, цифровизации производств и других.

В том числе награды присуждены авторам разработки ядерной реакторной установки для атомных ледоколов нового поколения, разработки материалов с повышенной деформационной способностью для подземных объектов нефтегазовой инфраструктуры (на примере газопровода "Сила Сибири"), а также авторам создания современного производства деталей для двигателя ПД-8 и авторам новых методов хирургического лечения и диагностики пациентов с критическим состоянием при патологии аорты и сердца.

Размер премии для ученых составляет 2 млн рублей, для молодых ученых (в возрасте до 35 лет) - 1 млн рублей. Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и органов власти.