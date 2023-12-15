Американское гражданство бойца Джеффа Монсона прекратили

Он получил российский паспорт в 2018 году

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Гражданство США бойца Джеффа Монсона, который получил российский паспорт в 2018 году, прекращено. Ему поступило официальное уведомление, сообщил он ТАСС.

"В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась. Насколько я знаю, она занимает около двух месяцев, но у меня получилось больше. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США", - сообщил Монсон.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. В сентябре 2023 года он избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".