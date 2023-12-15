В ВОЗ объяснили закрытие московского офиса невозможностью его функционирования

Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что решение было принято странами-членами ВОЗ

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил закрытие московского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними тем, что этот центр не мог нормально функционировать. На брифинге в Женеве Гебрейесус подчеркнул, что решение о закрытии офиса было принято странами-членами ВОЗ.

"Решение о закрытии офиса по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве было принято странами-членами. Безусловно, у них есть такой мандат. Они приняли решение, а мы, как секретариат, содействовали этому", - сказал гендиректор. "На мой взгляд, у нас не было иной альтернативы или иного варианта, кроме закрытия офиса по НИЗ", - продолжил глава ВОЗ. Он пояснил, что даже если "забыть про политические вопросы", связанные с этим закрытием, московский офис по НИЗ "не мог функционировать в качестве регионального и глобального центра, принимать встречи, переводить фонды и так далее". "Полагаю, что не было какой-либо возможности сохранять его там [в Москве]", - констатировал гендиректор.

На вопрос, не стали ли введенные против России странами Запада санкции причиной этих трудностей, гендиректор ответил, что причин было "много". "По многим причинам он не функционировал хорошо. Его перевод в нейтральное место не являлся проблемой, - продолжил Гебрейесус. - Он был переведен в региональный офис ВОЗ и может продолжать функционировать".

Глава ВОЗ сообщил, что вопрос о переводе офиса по НИЗ из Москвы в региональное бюро ВОЗ обсуждался в ходе состоявшейся в Женеве 14 декабря "очень доброй дискуссии" с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым. В региональном офисе ВОЗ центр по НИЗ "может продолжать свою работу", заключил гендиректор.

15 мая Европейский региональный комитет ВОЗ провел специальную сессию, большинство участников которой проголосовали за закрытие московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Постпред России в Женеве Геннадий Гатилов заявил 5 июня в эфире телеканала "Россия-24", что решение о закрытии московского офиса ВОЗ принималось явно по политическим мотивам с целью использовать сложившуюся ситуацию в качестве дополнительного рычага давления на Россию.