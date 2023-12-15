В России могут ввести наказание за вовлечение детей в совершение нескольких преступлений

Законопроектом предлагается разделить условия на отдельные пункты и ввести пункт о деянии, связанном с вовлечением несовершеннолетнего в совершение трех и более преступлений небольшой и средней тяжести

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть в Уголовном кодексе РФ ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести. Документ размещен в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в часть 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Сейчас по ней предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового за деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Законопроектом предлагается разделить эти условия на отдельные пункты и ввести пункт о деянии, связанном с вовлечением несовершеннолетнего в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести. При этом документ не предусматривает изменение сроков наказания.

"Предлагаемый подход не ориентирован на возврат к упраздненному в 2003 году правовому институту неоднократности преступлений в прежнем его уголовно-правовом значении, а предполагает точечное усиление ответственности за действия совершеннолетнего лица, направленные на вовлечение несовершеннолетнего в совершение охваченных единым умыслом и общей целью трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, то есть за единичное деяние, состоящее в вовлечении несовершеннолетнего в систематическую (продолжаемую) преступную деятельность", - указано в пояснительной записке.