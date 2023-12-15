В Тбилиси зажгли огни главной новогодней елки Грузии

На экранах по обе стороны елки написан слоган: "Тбилиси - европейский город"

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя елка Грузии зажглась в центре Тбилиси перед зданием парламента. Трансляцию церемонии вели местные телеканалы.

На установленной перед зданием парламента сцене исполнили национальные песни и танцы, в числе выступающих были дети и подростки. Тысячи жителей и гостей столицы собрались перед сценой. После представления перед собравшимися выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, чтобы поздравить граждан с наступающим Новым годом, затем на елке зажгли гирлянды. Одновременно праздничное освещение включили на проспекте Руставели.

В этом году главную елку страны украсили 12 звезд, расположение которых напоминает флаг Евросоюза. Это символизирует решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата в члены объединения, о котором было объявлено накануне. На экранах по обе стороны елки написан новогодний слоган столицы этого года: "Тбилиси - европейский город".

После включения иллюминации в центре столицы начался музыкальный концерт.