В Соликамске завершили ремонтные работы после коммунальной аварии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что управляющие компании возьмут на себя компенсацию жителям за лопнувшие батареи

ТАСС, 15 декабря. Ремонтно-восстановительные работы после аварии на теплосетях в Соликамске Пермского края завершены. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

"На данный момент ремонтно-восстановительные работы на всех участках завершены. Прорывы ликвидированы, центральная котельная начинает подавать тепло в дома. К 12:00 планируется подать отопления во все дома", - отметил Махонин.

По его словам, 3-й микрорайон Калийщиков остается на пониженных параметрах до 18 декабря, так как котельная должна выйти на нормативный режим работы. По словам Махонина, коммунальные службы обеспечат внутридомовую отладку подачи тепла, устранят завоздушенность.

"Компенсацию жителям за лопнувшие батареи [управляющие компании] возьмут на себя. Также будет перерасчет по коммунальным платежам. По итогам буду принимать кадровые решения", - подчеркнул губернатор.

12 декабря три микрорайона Соликамска остались без отопления из-за аварии на сетях теплоснабжения. Подачу отопления возобновили после завершения ремонтных работ 13 декабря. Затем произошло еще два прорыва, частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков.