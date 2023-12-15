Минздрав предложил расширить данные о здоровье ребенка в справке для детского лагеря

Администрация лагеря сможет лучше планировать физическую активность детей в зависимости от состояния их здоровья

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России предложило расширить форму медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, уезжающего в детский оздоровительный лагерь. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа вносит изменения в форму медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления и порядок ее заполнения. Обновленная форма справки будет содержать расширенную информацию о состоянии здоровья ребенка, направляющегося в детские оздоровительные лагеря", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Благодаря изменениям администрация лагеря сможет лучше планировать физическую активность детей в зависимости от состояния здоровья, наличия заболеваний, необходимости приема препаратов. Справка также будет содержать информацию о проведенных профилактических прививках, что позволит планировать санитарно-эпидемиологические мероприятия, пояснили в министерстве.