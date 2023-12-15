В Москве представили лауреатов "Премии рунета"

Всего было подано свыше 600 заявок на участие

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лауреатами "Премии рунета" - ежегодной награды лучшим компаниям и их проектам в российском сегменте интернета - в 2023 году стали 81 организация и проект в 15 номинациях (шесть основных, восемь специальных и номинация "народного голосования"). Всего было подано свыше 600 заявок на участие, сообщили в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) - организатора мероприятия.

Так, в частности, в номинации "Государство и общество" победили проекты Росмолодежи "Навигатор возможностей", госкорпорации ВЭБ.РФ "Города.РФ", платформа поставки данных ФНС, социальные сети портала "Госуслуги" и чат-бот с инструкциями для разных жизненных ситуаций портала "Госуслуг". Спецнаграды в этой номинации получили ОНФ, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы , Международный форум инноваций БРИКС "Облачный город", проект от организации развития видеоигровой индустрии "Зал Славы", портал "Российское казачество" и фактчекинговый проект "Лапша медиа".

В номинации "Экономика и бизнес" награды получили МТС Ads, "Авито премиум" и банк ВТБ, а спецнаграды проект "Герои городов" и "Russpass бизнес". В номинации "Наука, технологии и инновации" лауреатами стали отечественный магазин приложений RuStore, сервис "VK Видео", операционная система "Аврора" и проект YandexGPT. Также специальные награды получили сотовые операторы МТС и "Билайн", а также агрегатор прикладных и информационных сервисов для науки "Наука.рф". В номинации "За вклад в развитие национальных доменов .RU/.РФ" награды получили поставщик IT-услуг "Рег.ру", проекты в доменной зоне .РФ АНО "Национальные приоритеты", проект Прокачайскиллзащиты.рф от Минцифры России и проект Достижения.РФ.

В народном голосовании лауреатом в номинации "Лучший социальный проект Рунета" стал добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", а в самом голосовании приняли участие более 100 тыс. пользователей.

В честь двадцатилетия "Премии рунета" награду за многолетний вклад в развитие российской интернет-отрасли получили 10 компаний и 10 персон. Так, премии получили "Яндекс", VK, "Ростелеком", "1С", Росниирос, "Руцентр", ГРЧЦ, "Космическая связь", Qtech и "Элтекс". Также премии получили гендиректор Технического центра интернет Алексей Рогдев, гендиректор MSK-IX Елена Воронина, дизайнер Артемий Лебедев, руководитель продуктового направления "Почты Mail.ru" Александр Лысков, директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, GR-директор по поиску, рекламе и геосервисам "Яндекса" Александр Болховитянов, руководитель аппарата комитета по IT Госдумы Вероника Бодюль, директор департамента управления ресурсами ПАО "МТС" Ольга Макарова, директор департамента эксплуатации ПАО "Мегафон" Андрей Звонаренко и старший менеджер проектов "Вымпелком" Павел Горчаков.

Другие номинации

Кроме того, в рамках "Премии рунета" состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "Цифровой юрист года". Национальной награды были удостоены юристы, которые внесли значительный вклад в развитие цифрового и информационного права России. В номинации "За вклад в развитие законодательства в области цифрового права" конкурсная комиссия отметила сенатора Ирину Рукавишникову и депутата Антона Горелкина.

О премии

Организатором премии является РАЭК. Вручается награда при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Президентского фонда культурных инициатив. Лауреаты, за исключением выбранных в ходе народного голосования, определяются экспертным сообществом и искусственным интеллектом.

Впервые "Премия рунета" была вручена 26 ноября 2004 года. ТАСС - информационный партнер премии.