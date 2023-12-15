Путин согласился с Зюгановым, что на выставке "Россия" можно шире показать успехи СССР

По словам лидера КПРФ, "выставка произвела на всех яркое впечатление"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, что на выставке "Россия" на ВДНХ можно шире представить достижения советской эпохи. Путин встречается с лидерами фракций Госдумы.

По словам Зюганова, "выставка произвела на всех яркое впечатление". "[Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей] Кириенко сказал, что если бы еще дополнили советскую эпоху в полной мере, то было бы совсем хорошо. Маловато", - сказал глава КПРФ.

"Я с этим согласен. Можно было бы", - отметил Путин.