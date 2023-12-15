Минюст признал иноагентом актера Анатолия Белого

Список также пополнили бывший главред издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрей Затирко, бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред "Кавказского узла" Григорий Шведов и представитель организации "Гражданский совет" Денис Соколов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов российского и израильского актера театра и кино Анатолия Белого (Вайсмана). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"А. А. Вайсман принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Список также пополнили бывший главред издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрей Затирко, бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред "Кавказского узла" Григорий Шведов и представитель организации "Гражданский совет" Денис Соколов.