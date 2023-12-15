Путин принял замечание Зюганова, что выпустившего его на мороз без шапки надо пороть

Лидер КПРФ отметил, что здоровый главнокомандующий в условиях войны - это здоровье нации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял на свой счет замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, потребовавшего выпороть того, кто в Северодвинске позволил российскому лидеру выступать на 15-градусном морозе без головного убора. Заботу о здоровье главы государства парламентарий продемонстрировал на встрече Путина с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.

"Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки! Просто вот 15 градусов мороза! Здоровый главнокомандующий в условиях войны - это здоровье нации. Категорически неприемлемо!" - возмутился Зюганов.

"Хорошо, я и на свой счет принимаю замечание", - улыбаясь, ответил Путин. "А выпороть - это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем", - шутливо добавил глава государства.

Ранее 11 декабря Путин посетил Северодвинск, где принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III".