СМИ: в Лаппеенранте будут протестовать против закрытия границы с РФ

Повторное закрытие границ вызывает исключительно разочарование, заявила организатор акции Катя Марова

ХЕЛЬСИНКИ, 15 декабря. /ТАСС/. Акция протеста против закрытия границы с Россией и политики правительства пройдет в субботу в приграничном городе Финляндии Лаппеенранте. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.

"Ситуация выглядит безнадежной. Повторное закрытие границ вызывает исключительно разочарование", - сообщает организатор акции Катя Марова.

Она посетовала, что "нет и информации о том, как и когда правительство планирует решить этот вопрос".

Опубликованный в пятницу ежемесячный социологический опрос кабина Финляндии "Пульс нации" показал, что 64% опрошенных считают реакцию правительства на ситуацию с неконтролируемым прибытием мигрантов через границу с РФ достаточной и своевременной. Работа кабмина и принятые меры укрепили чувство национальной безопасности финнов - так считают 70% опрошенных, сообщало в пятницу правительство.

Кабмин Финляндии намерен повторно закрыть все КПП на границе с РФ с 15 декабря по 14 января 2024 года.