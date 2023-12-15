В Калмыкии начали отстрел хищников из-за участившихся нападений на скот

На вознаграждение за убитых животных направили около 500 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 50 охотников из Калмыкии и других регионов России начали в Лаганском районе республики отстрел волков, шакалов и лисиц для регулирования их возросшей популяции. Меры вызваны участившимися случаями нападений на крупный и мелкий рогатый скот, а также появлением хищников на окраинах города Лагани, сообщил ТАСС глава Лаганского района Юрий Когаев.

"Приступили к регулированию популяции хищных животных - волков, шакалов и лисиц. Начали их отстрел, решение было принято на оперативном совещании. В этом году численность хищников сильно возросла, участились случаи нападений на овец, баранов, коз, лошадей, крупный рогатый скот. Экономика несет убытки. Местные жители уже видят хищников на окраинах города Лагани, стало опасно ходить", - сказал он.

На вознаграждение охотников за убитых хищников на первом этапе направили около 500 тыс. рублей из местного бюджета. "Мы разработали положение о стимулировании охотников. Одна голова волка оценивается в 5 тыс. рублей, шакала - в 3 тыс. рублей и лисицы - в 1 тыс. рублей. Уже несут нам подстреленных хищников и сдают, затем будем утилизировать", - пояснил собеседник агентства.

По словам Когаева, увеличение популяции хищников вызвано благоприятными условиями для их размножения. В Лаганском районе расположены степи, где ведется выпас скота, численность его поголовья за последний год возросла.

"Большую помощь нам оказало министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики, к нам приехала группа специалистов ведомства. Для того, чтобы успокоить население, которое видит хищников на окраинах города, сотрудники полиции, Росгвардии ведут патрулирование", - добавил глава района.