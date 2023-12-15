Глава государства отметил, что теперь кабмин РФ так и сделает

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников. Однако, продолжил глава государства, теперь кабмин РФ так и сделает.

"Я сообщил [на прямой линии] об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки", - пояснил Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Он отметил: "Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился". "Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. В любом случае, польза от этих прямых линий очевидна. Хорошая оговорка", - заключил Путин.