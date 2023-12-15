Форум "Арктика. Лед тронулся" в Архангельске примет добровольцев БРИКС

Он пройдет с 30 мая по 3 июня

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Третий форум-фестиваль добровольцев "Арктика. Лед тронулся", который пройдет в Архангельске с 30 мая по 3 июня, примет гостей из объединения БРИКС, а также дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Чистая Арктика".

"Сама суть форума - собрать волонтеров со всей России и наших дружественных стран и показать им красоту и возможности этой территории. А после того как они еще и поработают по очистке этой земли, получат символичный статус посла Арктики", - заявил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин на выставке "Россия" на ВДНХ.

В форуме участвуют все российские регионы, а также волонтеры из стран БРИКС, Монголии, Боливии, Бангладеш, Пакистана, Словакии и Демократической Республики Конго. Три дня волонтеры будут обсуждать вопросы развития Арктики и формировать предложения по повышению комфортности проживания в опорных населенных пунктах. В этот раз к ним подключатся молодые ученые Северного (Арктического) федерального университета. Также традиционно на форуме-фестивале добровольцы поучаствуют в арктической ночной уборке.

"В Архангельске заканчивается Год экологии, и я могу сказать, что только в рамках проекта "Чистая Арктика" мы провели три уборки. Причем самую большую - на территории рядом с Майским парком - самым популярным местом у горожан. За три часа убрали столько мусора, что потом три дня вывозили ломовозами, - 169 тонн отходов. Обязательно найдем интересную локацию и для участников форума. В это время у нас белые ночи - можно все время работать", - добавил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев.

Председательство в БРИКС перейдет к России в 2024 году. Организатором Третьего форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" станет общественный экологический проект "Чистая Арктика" при поддержке министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Архангельской области. Ранее его принимали Усинск в Коми и Мурманск.