В РФ разработают меры по защите прав детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем

Также намерены разработать и внедрить меры по содействию в трудоустройстве граждан, проходящих реабилитацию, социальную адаптацию и ресоциализацию после лечения алкогольной зависимости, создание программ оповещения родственников пациентов об эффективных способах помощи

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Концепция сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года предусматривает несколько направлений, одно из которых - разработка мер по защите прав детей, чьи родители злоупотребляют спиртным. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"В рамках совершенствования медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью и лиц, страдающих пагубным (вредным) употреблением алкоголя, предусматриваются: <…> разработка мер по защите прав несовершеннолетних в семьях, где один или оба родителя злоупотребляют алкоголем", - отмечается в концепции.

Документ также направлен на повышение доступности медицинской реабилитации и правовой помощи для пациентов с алкогольной зависимостью и тех, кто страдает пагубным употреблением спиртных напитков. Он также предусматривает разработку и внедрение мер по содействию в трудоустройстве граждан, проходящих или прошедших реабилитацию, социальную адаптацию и ресоциализацию после лечения алкогольной зависимости, создание программ оповещения родственников пациентов с алкогольной зависимостью об эффективных способах помощи.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России, правительство РФ утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Этот документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за этой пагубной привычки. Итогом реализации концепции должно стать снижение потребления этанола на душу населения до 7,8 л к 2030 году.