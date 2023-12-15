В РФ намерены внедрять меры профилактики фетального алкогольного синдрома

В больницах с травматологическими, хирургическими, нейрохирургическими и другими отделениями будут внедрять карту физических признаков хронической алкогольной интоксикации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Концепция сокращения потребления алкоголя в России на период до 2030 года предусматривает несколько направлений, одно из которых - внедрение мер профилактики фетального алкогольного синдрома. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Фетальный алкогольный синдром - отклонения в развитии ребенка, появившиеся из-за употребления его матерью спиртных напитков до и во время беременности.

"В рамках развития системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, повышения качества и доступности помощи лицам с алкогольной зависимостью и лицам, страдающим пагубным (вредным) употреблением алкоголя, предусматриваются: <…> разработка и внедрение мер по профилактике фетального алкогольного синдрома", - отмечается в концепции.

Также, согласно документу, в больницах с травматологическими, хирургическими, нейрохирургическими, реанимационными, токсикологическими, терапевтическими, пульмонологическими, кардиологическими, гастроэнтерологическими, неврологическими и фтизиатрическими отделениями будут внедрять карту физических признаков хронической алкогольной интоксикации и другие методические документы для выявления алкогольных расстройств.

Еще одно направление концепции - повышение уровня знаний медработников о рисках, связанных с употреблением спиртного, возможностях оказания помощи пациентам, злоупотребляющим алкоголем и лицам с алкогольной зависимостью. Также документ говорит о необходимости обеспечить работу больниц и их структурных подразделений, оказывающих наркологическую помощь, в выходные и праздничные дни. Среди прочего концепция направлена на улучшение материально-технического оснащения таких организаций и повышение их укомплектованности кадрами.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России, правительство РФ утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Этот документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за этой пагубной привычки. Итогом реализации концепции должно стать снижение потребления этанола на душу населения до 7,8 л к 2030 году.