В Финляндии 15 декабря зафиксировали рекорд по числу беженцев, прибывших из РФ

В страну прибыли более 230 человек, сообщает агентство STT

ХЕЛЬСИНКИ, 15 декабря. /ТАСС/. Исторический рекорд по числу беженцев, прибывших в Финляндию из России установлен в пятницу - более 230 человек. Об этом сообщает агентство STT.

Отдельный исторический рекорд установлен на крупнейшем КПП на финско-российской границе "Ваалимаа" - более 120 просителей убежища за один день, уточняется в сообщении. "124 лица, запросивших убежище, прибыли на КПП "Ваалимаа" в час закрытия - в 20:00 (21:00 мск - прим. ТАСС). Исторически большое количество просителей убежища в "Ваалимаа", - говорится в сообщении. Впоследствии пограничники Юго-Восточной Финляндии в соцсети X сообщили, что за пятницу на КПП "Ваалимаа" прибыло 186 беженцев.

В пятницу был последний день работы пропускных пунктов Финляндии на границе с Россией, все они закрыты решением финского правительства до 14 января. Весь день пятницы на двух работающих пропускных пунктах Ниирала и Ваалимаа царил хаос, сообщала газета Helsingin Sanomat. "Движение транспорта, направляющегося в Россию, на пограничном переходе "Ваалимаа" остановлено с полудня из-за большого количества просителей убежища, прибывших на пограничный переход", - сообщали пограничники Юго-Восточной Финляндии.

С перерывами по мере прибытия групп беженцев функционировал и КПП "Ниирала". Как сообщают пограничники Северной Карелии, за пятницу к ним прибыли 84 беженца, граждане Сирии, Сомали, Индии.

В четверг в Финляндию прибыл 121 беженец, сообщали ранее пограничники. Всего за октябрь-ноябрь в Финляндию из России прибыли 958 лиц, запросивших международную защиту, сообщала Helsingin Sanomat.

Все автотранспортные пропускные пункты в Финляндии на границе с Россией закрыты до 14 января решением правительства.