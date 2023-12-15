В Горловке из-за непогоды открыли пункты обогрева в школах и вузах

Они будут функционировать вплоть до нормализации погодных условий

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Пункты обогрева начали работать в учреждениях образования и культуры города Горловка в Донецкой Народной Республике из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Сообщаем, что с сегодняшнего дня в связи с ухудшением погодных условий на базе всех учреждений культуры и образования функционируют пункты обогрева. Данные пункты будут функционировать вплоть до нормализации погодных условий", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Министерства угля и энергетики ДНР, на территории республики из-за обледенения ЛЭП по состоянию на 14:00 мск 15 декабря оставались обесточенными 1 189 трансформаторных подстанций и порядка 116 тыс. бытовых абонентов.