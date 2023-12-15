Легойда назвал нелепым объявление на Украине в розыск патриарха Кирилла

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил, что большинство из тех, кто объявил предстоятеля РПЦ в розыск, учились в советской школе, не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец патриарха подвергались преследованиям за веру

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объявление МВД Украины в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла предсказуемо и нелепо, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Украинские спецслужбы объявили в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп. Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности этой репрессивной машины, от рук которой пострадали многие невинные чада церкви на Украине. Это признано не только многими международными организациями, но даже и многими оппозиционными деятелями в США - теми из них, кто еще не потерял представления о том, что такое религиозная свобода", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что большинство из тех, кто объявил предстоятеля Русской православной церкви в розыск, учились в советской школе, не возражая при этом против безбожной идеологии, тогда как дед и отец патриарха подвергались преследованиям за веру. "Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?" - добавил Легойда.

По его словам, единственное, в чем можно обвинить патриарха, - это в его верной и последовательной позиции по защите канонической церкви на Украине. "Осуждение и обличение раскола, спровоцированного Фанаром, - то, что патриарх обязан делать в силу своего долга перед Богом и людьми", - подчеркнул он.

Ранее МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск. Согласно базе данных МВД, патриарх числится в розыске с 11 ноября. Он находится в категории "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования". Патриарх обвиняется в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Также там указана мера пресечения, которая заключается в содержании под стражей. В карточке не уточняют, что речь идет о патриархе Московском и всея Руси Кирилле, однако прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев.