Технический директор Елены Ваенги заявил, что планы по концерту в Кремле остаются в силе

Мероприятие запланировано на 16 декабря

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Певица Елена Ваенга даст 16 декабря сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце, все планы остаются в силе, сообщил ТАСС технический директор артистки Александр Дробыш.

"Все в силе, все будет", - заверил собеседник агентства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Елена Ваенга почувствовала себя плохо во время спектакля "Слава. Молодость" в Театре на Бронной. Дробыш отметил, что не располагает информацией об этом инциденте. В интернете также появились сообщения, что певица участвовала в спектакле, но, согласно афише, она не задействована в этой постановке.

Елена Ваенга - эстрадная певица, автор песен, актриса, обладатель премий "Золотой граммофон", "Шансон" и других музыкальных наград. Среди альбомов артистки - "1+1", New, "Лена", "Клавиши" и другие.