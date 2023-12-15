За два дня через КПП на финско-российской границе в Карелии выехали более 270 иностранцев

Въехали в Россию 910 человек

ТАСС, 15 декабря. Более 800 человек, в том числе 272 иностранных гражданина, выехали из России через пункт пропуска "Вяртсиля" (с финской стороны "Ниирала") на российско-финской границе в Карелии за два дня работы пункта, сообщили ТАСС в пресс-службе Карельской таможни.

"Сегодня выехали 134 иностранца, в четверг - 138. Всего за два дня границу пересекли 1 712 физических лиц, 802 - на выезд, 910 - въезд", - сказали в пресс-службе.

С 09:00 мск 14 декабря до 21:00 мск 15 декабря в Россию въехали 544 легковых автомобиля и 23 грузовых, выехали - 594 легковых и один грузовой. Как уточнили в пресс-службе, КПП со стороны Финляндии закрыт.

В ночь на 14 декабря пресс-служба финского кабмина сообщила, что правительство Финляндии возобновило на один месяц работу КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Как уточнил на пресс-брифинге 12 декабря представитель Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус, страна решила открыть именно эти пункты пересечения границы, так как они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и периодически посещающих своих родственников. Они также наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок.

Финляндия с вечера 15 декабря закрыла все КПП на границе с Россией. Как заявила глава финского МВД Мари Рантанен, в Хельсинки констатировали, что "нелегальная иммиграция на восточной границе продолжилась".