Чешский художник подарил посольству РФ картину с изображением маршала Конева

Этим Йозеф Миржейовский хотел показать, что многие чехи помнят о подвиге советского военачальника и его солдат, освободивших Прагу от нацистов в 1945 году, отметил посол России в республике Александр Змеевский

ПРАГА, 15 декабря. /ТАСС/. Чешский художник Йозеф Миржейовский подарил посольству России в Чехии картину с изображением Маршала Советского Союза Ивана Конева. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве.

"Посол России в Чехии Александр Змеевский встретился сегодня, 15 декабря, с чешским художником-любителем Йозефом Миржейовским, передавшим в дар посольству свою картину с изображением Маршала Советского Союза Ивана Конева. Работа стала данью памяти выдающемуся полководцу, войска которого в мае 1945 года освободили чешскую столицу от нацистов", - отметили в посольстве.

Изображение маршала Конева на картине художника воспроизводит посвященный ему памятник в районе Прага-6, снесенный в 2020 году по решению районных властей. Миржейовский таким образом хотел подчеркнуть, что многие жители Чехии хранят благодарность советскому военачальнику и его солдатам-героям за их бессмертный подвиг.

"Мы признательны Йозефу Миржейовскому за его труд, направленный на творческое увековечение истории совместной борьбы наших народов с гитлеровским нацизмом. Картина, символично переданная нам художником накануне дня рождения Ивана Конева, будет направлена родным маршала", - подчеркнули в посольстве.