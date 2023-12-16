В Москве пройдет Международный кремлевский благотворительный кадетский бал

Мероприятие проводится в поддержку СВО

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Молодежные делегации почти из всех регионов России, а также из более чем десятка стран съедутся на Международный кремлевский благотворительный кадетский бал (МБКБ), который пройдет сегодня в Москве. Бал проводится в поддержку специальной военной операции, сообщила руководитель патриотического проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова.

Она отметила, что молодежные делегации из 84 субъектов РФ представят свои регионы и образовательные учреждения на МБКБ 2023 года. Это 1 500 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодежных клубов, детских социальных учреждений России из 427 образовательных учреждений. Впервые в МБКБ примут участие курсанты высших ведомственных учебных заведений. Иностранные делегации прибыли, в частности, из Белоруссии, Боливии, Замбии, Катара, Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Сьерра-Леоне, Узбекистана, Шри-Ланки. В качестве почетных гостей бала приглашены участники СВО, Герои России и Советского Союза, послы дружественных государств.

"Международный кремлевский благотворительный кадетский бал - это дружба на основе культурных и национальных традиций, это общие человеческие ценности во имя мира", - подчеркнула руководитель проекта. Она уверена, что для участников МБКБ важно, что в этом году бал проходит в поддержку СВО. "У многих наших участников члены семей сейчас в зоне СВО, ребята написали письма солдатам, которые будут переданы им к Новому году", - сказала Кирпичникова.

Председатель оргкомитета МБКБ, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уверен, что "многие из ребят станут продолжателями офицерских династий, которые являются гордостью и славой России". "Уже сегодня многие из них планируют связать свою жизнь с военной службой. Многие регионы представлены воспитанниками, у которых члены семей находятся сейчас на передовой, выполняя боевые задачи стойко, решительно, мужественно и самоотверженно, защищая отечество. Преемственность поколений - залог успешного будущего", - уверен Картаполов.

Патриотический проект "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" проходит в Москве ежегодно с 2016 года при участии Администрации президента РФ, МИД, Минобороны, других министерств, ведомств, служб и общественных организаций.