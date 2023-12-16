В Петербурге простятся с журналистом и писателем Андреем Константиновым

Его похоронят на Смоленском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Прощание с журналистом, писателем, основателем "Агентства журналистских расследований", изданий "Фонтанка" и 47news Андреем Константиновым (1963-2023) состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Гражданская панихида пройдет в здании Новой сцены Александринского театра.

"Гражданская панихида начнется в 9 часов утра 16 декабря в здании Новой сцены Александринского театра по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 49-А. Вход с набережной реки Фонтанка. Церемония пройдет с 9 до 13 часов", - сообщило издание "Фонтанка".

В 14 часов пройдет отпевание в Смоленской церкви. Константинова похоронят на Смоленском кладбище.

Андрей Константинов был одним из самых известных в стране представителей журналистского сообщества Санкт-Петербурга. Он был военным переводчиком, журналистом-расследователем, писателем, киносценаристом, а также одним из основателей профессионального петербургского журналистского конкурса "Золотое перо". В 2004-2011 годах Константинов был председателем Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 1990-х годов он бессменно руководил журналистским коллективом, который в наши дни известен под брендом "Фонтанка.ру".

По книгам и сценариям Константинова сняты сериалы "Бандитский Петербург", "Честь имею!", "Свой - чужой" и многие другие.