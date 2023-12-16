В Кировской области намерены организовать экскурсионные туры на пять предприятий

Регион планирует участвовать в программе по развитию промышленного туризма

КИРОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют организовать экскурсионные туры на пять предприятий по программе развития промышленного туризма. Об этом рассказал журналистам и. о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков.

"Мы направили в Минпромторг РФ заявку на участие в программе по развитию промышленного туризма. Будут организованы туры, экскурсии по предприятиям, [гостям покажут] производимую продукцию, оборудование, сотрудники расскажут о жизни трудовых коллективов и династий. Интерес к этому есть, в программу заявились пять предприятий, в том числе флагманы нашей промышленности - "Лепсе", "Авитек", но мы ожидаем большего количества участников", - сказал Пестриков.

Он отметил, что сейчас на нескольких предприятиях уже проходят дни открытых дверей, но участниками таких экскурсий на производство в основном становятся школьники и студенты. В будущем познакомиться с работой предприятий смогут и взрослые. Сейчас, по словам Пестрикова, власти работают над содержанием программы экскурсий, планируют включить в такие туры также посещение музеев.