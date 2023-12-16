В РФ предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

В частности, авторы инициативы считают необходимым дополнить Трудовой кодекс положением, на основании которого к сотруднику не будут применять дисциплинарные взыскания, если он не пришел вовремя из-за тяжелых метеоусловий

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение правительства РФ подготовленный законопроект, согласно которому тяжелые погодные условия будут считаться уважительной причиной при опоздании на работу. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ новым положением, в соответствии с которым опоздание на работу из-за тяжелых погодных условий не будет служить основанием для применения к работнику дисциплинарных взысканий. Какие условия считать тяжелыми и случаи, когда взыскания применяться не могут, депутаты предлагают установить кабмину.

В документе отмечается, что тяжелые погодные условия в целом уважительная причина для опоздания, однако "это не закреплено законодательно и вызывает споры вплоть до судебных разбирательств".

Как рассказал ТАСС депутат от фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Иван Сухарев, сейчас сразу в нескольких регионах стоят аномальные морозы. "В Сибири вторую неделю столбик термометра ниже -30, суровые погодные условия на Дальнем Востоке и на Урале, на Москву обрушилось рекордное за последние несколько лет количество снега. Люди с трудом передвигаются по городу", - отметил он.

По его мнению, в таких условиях опоздание может случиться не по вине работника. "Из-за сильного снегопада, опасного гололеда человек может попасть в пробку. Из-за крайне низкой температуры воздуха у водителя, спешащего утром на работу, может заглохнуть машина. Мы предлагаем считать уважительной причиной опоздание на работу, если оно произошло из-за непогоды", - резюмировал Сухарев.